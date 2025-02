Sanremo 2025, chi sono i favoriti per la finale? I bookmakers non hanno dubbi: occhio all’outsider

StrettoWeb

Siamo arrivati alla finale! La 75ª edizione del Festival di Sanremo è pronta a chiudersi con il classico appuntamento del sabato sera che decreterà il vincitore di Sanremo 2025. Grande incertezza sul possibile vincitore che, questa edizione come non mai, potrebbe riservare grandi sorprese visto che diversi cantanti in gara hanno dimostrato di avere belle canzoni, il favore del pubblico e quello di stampa e radio.

I bookmakers però non hanno dubbi. Per la vittoria sembra essere lotta a due fra Giorgia e Olly, entrambi quotati 3.5 volte la posta. Giorgia ha già vinto la serata cover e quest’anno torna a Sanremo a 30 anni dall’ultimo successo. Olly è invece alla sua seconda partecipazione ma è passato da semplice comparsa a uno dei grandi favoriti.

Simone Cristicchi si piazza subito dietro a quota 4: la sua canzone, piuttosto furba, ha ottenuto i favori del pubblico e della stampa. Al quarto posto si piazza Fedez (6), il grande outsider delle ultime serate che ha guadagnato consensi crescenti con il passare degli ascolti e ha impressionato nella serata Cover cantando “Bella stronza” con Marco Masini.

Scivola al quinto posto Achille Lauro, un altro che potrebbe però piazzarsi in top 3 vista la considerazione che le giurie e il pubblico hanno di lui. Più staccato Lucio Corsi (16), grande sorpresa del Festival, non sembra convincere i bookies al punto da poter alzare il trofeo. Subito dietro Brunori Sas (21) al quale non deve sfuggire il Premio della Critica.

Le quote per la vittoria finale di Sanremo 2025

Giorgia 3.5 Olly 3.5 Simone Cristicchi 4 Fedez 6 Achille Lauro 7 Lucio Corsi 16 Brunori Sas 21 Irama 51 Coma_Cose 71 Elodie 71 Francesco Gabbani 101 Noemi 101 Rocco Hunt 101 Tony Effe 201 Rose Villain 401 Bresh 501 Clara 501 Francesca Michielin 501 Gaia 501 Massimo Ranieri 501 Modà 501 Rkomi 501 Sarah Toscano 501 Serena Brancale 501 Shablo ft Gue, Joshua e Tormento 501 The Kolors 501 Willie Peyote 501 Joan Thiele 601 Marcella Bella 1001

