La classifica della serata cover di Sanremo: vince Giorgia! Ma attenzione al podio di domani…

La serata cover di Sanremo 2025 non delude le attese. Il venerdì dei duetti, uno degli appuntamenti più attesi e dai telespettatori del Festival, nonchè antipasto della finalissima di domani sera, ha visto alternarsi sul palco una quantità enorme di ospiti e musicisti per 26 cover, tre in meno rispetto ai 29 artisti in gara, poichè in 6 hanno deciso di cantare in coppia, novità ammessa da questa edizione.

A trionfare è stata Giorgia con “Skyfall” di Adele, cantata in coppia con Annalisa: un duetto di alto livello fra due delle voci più belle del panorama femminile italiano. Canzone giusta, ottima interpretazione standing ovation. Giocavano per vincere e hanno vinto. Attenzione però: spesso la serata cover finisce per essere il ‘contentino’ per chi resta deluso in finale. Giorgia era la grande favorita della vigilia ma dopo le prime serate le carte potrebbero essersi rimescolate.

Secondo posto per Lucio Corsi, la grande sorpresa del Festival, nuovamente in top 5: 3 su 3 in tutte le serate in cui ha cantato. La sua cover di “Nel blu dipinto di blu” con Topo Gigio è qualcosa di unico che resterà nella storia del Festival. Terzo posto per Fedez che regala un’interpretazione molto sentita, con una parte del testo riscritta, di “Belle stronza” con Marco Masini.

Resta ancora fuori dal podio Olly, come nella prima serata: la sua cover de “Il pescatore” di De Andrè, insieme a Goran Bregovic e alla Wedding and Funeral Band è caciarona e divertente ma forse non convince fino in fondo il suo pubblico, abituato a ben altro tenore di canzoni da parte sua. Si conferma in top 5 Brunori Sas che insieme a Sinigallia e Dimartino emoziona sulle note di “L’anno che verrà“.

La classifica della serata cover di Sanremo 2025

Giorgia e Annalisa – “Skyfall” Lucio Corsi e Topo Gigio – “Nel blu dipinto di blu” Fedez e Marco Masini – “Bella stronza” Olly e Goran Bregovic con la Wedding and Funeral Band – “Il pescatore” Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino – “L’anno che verrà” Irama e Arisa – “Say something” Rocco Hunt e Clementino – “Yes I know my way” Elodie e Achille Lauro – “A mano a mano” e “Folle città” Clara e Il Volo – “The Sound of silence” The Kolors e Sal Da Vinci – “Rossetto e caffè”

