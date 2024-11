“Uno degli eventi più interessanti mai visti al Parlamento Europeo. Giusi Princi è un modello, per noi grande orgoglio”

StrettoWeb

Serena, Alessandro, Francesca e Maicon sono quattro giovani collaboratori italiani del Ppe al Parlamento Europeo di Bruxelles: questa mattina hanno seguito l’evento “Intelligenza Artificiale per il cambiamento: combattere la violenza di genere con l’innovazione” organizzato da Giusi Princi presso la sede dell’Eurocamera e hanno voluto esprimere il loro apprezzamento per l’organizzazione. Bellissime le parole concesse ai microfoni di StrettoWeb a margine dell’incontro: “è uno degli eventi più interessanti che ho mai visto al Parlamento Europeo, e sono qui da tre anni” ha detto Serena. Francesca, di origini calabresi, ha tradito particolare orgoglio per una Calabria che finalmente fa parlare bene di sè.

Particolarmente interessanti anche le parole di Alessandro sul ruolo delle big tech nella gestione dell’intelligenza artificiale. Particolarmente profondo l’intervento di Maicon sulla necessità di coinvolgere gli uomini nella lotta alla violenza sulle donne. E’ di nuovo Serena a lodare Giusi Princi da militante di Forza Italia: “è una donna straordinaria, è un modello per tutti per come sta affrontando l’esperienza da europarlamentare e io sono orgogliosa che sia nel mio partito“. L’intervista completa:

