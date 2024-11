Roberta Metsola a StrettoWeb: “Giusi Princi ha avuto un grande impatto al Parlamento Europeo, con lei faremo molto bene”

StrettoWeb

Il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha incontrato oggi pomeriggio Giusi Princi e la sua delegazione giunta dalla Calabria per l’evento organizzato dall’eurodeputato reggino sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale contro le violenze di genere. Raggiunta dai microfoni di StrettoWeb, Metsola ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’attività di Giusi Princi sottolineando in modo particolare la bontà dell’approccio dell’ex vice Presidente della Regione Calabria, già coinvolta in diverse attività nonostante sia arrivata a Bruxelles soltanto da pochi mesi.

“Questa è una iniziativa molto importante – ha detto Metsola con riferimento all’evento di questa mattina – e spero che non sarà l’ultima. E’ importante anche che nuovi deputati nel parlamento europeo siano subito così appassionati per l’Europa e intraprendano con questo spirito la loro esperienza. L’intelligenza artificiale ha un forte impatto nella nostra società, abbiamo molto da fare ma so che con Giusi Princi faremo bene“.

“Non potevamo avere Presidente migliore – ha risposto Giusi Princi – una donna che tutela le donne e che nel suo discorso in plenaria è stata applaudita e riconosciuta da tutti. Lavoreremo insieme, sull’intelligenza artificiale interverremo sugli ambiti scoperti dalla legislazione europea in particolare nella prevenzione delle discriminazione di genere“. Di seguito il video con l’intervista completa:

