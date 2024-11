Lina Gálvez e Giusi Princi, la lotta alla violenza sulle donne non ha confini politici. E quell’invito a Reggio Calabria…

StrettoWeb

Lina Gálvez Muñoz è il Presidente della Commissione FEMM al Parlamento Europeo, la Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere. A margine dell’incontro organizzato da Giusi Princi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per contrastare la violenza sulle donne, l’importante politico spagnolo – che è socialista e quindi conferma quando questa sia una battaglia di civiltà che va oltre gli steccati politici – ha parlato ai microfoni di StrettoWeb evidenziando l’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie contro le violenze di genere.

Giusi Princi ha parlato di Lina Gálvez come “una presidente illuminata, aperta al confronto e che riesce a dare forte impulso alla tutela e alla promozione dei diritti umani e dei diritti delle donne. Sono certe che con la Presidente Gálvez, con l’amica Lina, lavoreremo insieme per normare quello che è un aspetto che necessita di regolamentazione, ovvero l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la prevenzione delle discriminazione di genere e la tutela delle donne vittime di violenza”.

Di fronte ai microfoni di StrettoWeb, Giusi Princi ha invitato personalmente Lina Gálvez in Calabria a visitare la città dei Bronzi di Riace e gustare il gelato più buono: “io sono contentissima, anche io sono del Sud della Spagna, mi piacerebbe molto venire a Reggio Calabria, e poi con questa prospettiva del gelato sono già convinta“.

Il simpatico siparietto nel video di seguito:

