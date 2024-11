Scopelliti e De Luca insieme a Reggio Calabria, quanta gente! Con un simpatico fuoriprogramma: “Peppe, ci devi guidare”

StrettoWeb

Tanta gente. Tutta attenta e interessata. L’evento con Giuseppe Scopelliti e Cateno De Luca a Porto Bolaro ha sicuramente riscosso tanto successo. “Io sono libero” dell’ex Governatore e “Non tutto è successo” dell’attuale primo cittadino di Taormina (prima a Messina) hanno senza dubbio scaldato Reggio Calabria, interessata a capire cosa i due avessero da dire per la prima volta insieme nell’altra sponda (erano stati insieme a Taormina di recente), presentando i propri libri. A fare gli onori di casa Giuseppe Falduto, che ha salutato la folla, l’ha “preparata” con una frase a effetto e poi ha ascoltato, intervenendo quando si è passati a parlare del Mediterranean Life.

Tanti gli interventi, dell’attualità, del presente, del passato, personali, dall’area dello Stretto al grande progetto di cui sopra. Applausi e anche cori, in qualche caso, ma soprattutto partecipazione concentrata dei presenti, tra cui si potevano intravedere anche l’ex Sindaco Demi Arena, ma anche Peppe Agliano, Lamberti-Castronuovo, Luigi Tuccio, il Consigliere De Biasi, il Garante Marziale e non solo.

Verso la fine, mentre Scopelliti stava rispondendo per l’ennesima volta a una domanda su un suo possibile ritorno, si è verificato un simpatico fuori programma. Uno dei presenti si è staccato dalla platea e ha chiesto di intervenire, afferrando il microfono e mostrando la propria totale e sincera gratitudine a Scopelliti: “chiedo scusa, ma qua non c’è più niente, questa città è vuota e prima era una bomboniera. Io non voglio bene a Peppe Scopelliti, lo amo, perché negli anni ho imparato a capire cosa ha fatto per la città. Quando lo vedo mi viene una palpitazione. Tutti quanti mi dovete fare una sola cortesia, dobbiamo urlare “Peppe ci devi guidare, Peppe ci devi guidare, Peppe ci devi guidare”, ha urlato il cittadino davanti a tutti.

