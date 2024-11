Risultati Serie B Basket, 11ª Giornata: Viola imbattibile, Angri supera Messina | CLASSIFICA

StrettoWeb

Si chiude il girone di andata con i risultati dell’11ª Giornata del Girone H della Serie B Interregionale. Non cambia il ruolino di marcia della Viola: la vittoria contro Matera permette di aggiornare il conteggio a 11 vittorie in 11 giornate, unica squadra imbattuta in tutte le conference del torneo.

Milazzo supera agilmente l’Antoniana e resta seconda davanti ad Angri che, con una partita da recuperare, vince il big match contro Messina e diventa terza in solitaria. In coda vittoria di Barcellona su Rende e Castanea contro Marigliano.

Risultati 11ª Giornata Serie B Interregionale

Viola Reggio Calabria-Matera 107-93

Rende-Barcellona 78-84

Milazzo-Antoniana 93-67

Castanea-Marigliano 80-70

Angri-Messina 88-76

18 dicembre

Ore 20:00

Piazza Armerina-Catanzaro

Classifica Serie B Interregionale

Viola Reggio Calabria 22 Milazzo 16 Angri 14* Messina 12* Matera 10 Piazza Armerina 10** Marigliano 8 Rende 8 Castanea 8 Catanzaro 6 * Antoniana 6 * Barcellona 6

* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare

Il programma della 12ª Giornata di Serie B Interregionale Girone H

30 novembre

Ore 18:30

Castanea-Barcellona

1 dicembre

Ore 18:00

Antoniana-Messina

Piazza Armerina-Matera

Viola Reggio Calabria-Marigliano

Milazzo-Rende

Angri-Catanzaro

