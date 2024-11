Regionali Umbria, Tesei: “le imprese al centro del nostro programma”

StrettoWeb

“Abbiamo messo le imprese al centro del nostro programma di governo. Abbiamo messo in campo una serie di manovre, di misure, per un totale di 250 milioni di euro, per accompagnarle nella crescita, nello sviluppo di tecnologie, negli investimenti, nella digitalizzazione e in particolare nella internazionalizzazione. E in questi pacchetti e progetti che abbiamo fatto anche insieme a loro, c’è una larga parte dedicata anche alla formazione“, lo ha detto la presidente uscente della Regione Umbria, ricandidata dal centrodestra in Umbria, in un’intervista a Porta a Porta.

In tema di sanità, “stiamo realizzando la sanità territoriale – ha spiegato Tesei– con gli ospedali e le case di comunità, integrando la rete ospedaliera. C’è in progetto la realizzazione dei nuovi ospedale di Narni e Amelia e di quello di Terni, che è un dea di secondo livello, la struttura più vecchia di tutta la rete ospedaliera regionale: abbiamo già trovato risorse dalla ricognizione delle rispose per l’edilizia ospedaliera e in più il governo ci aiuterà a trovare la differenza”.

