Regionali Umbria, Proietti: “sogno asili gratis per tutti”

“Gli asili gratis per tutti” sono il sogno di Stefania Proietti, candidata presidente della Regione Umbria per il centrosinistra e civici. Lo ha detto intervistata a Porta a Porta. “L’Umbria che vediamo per il nostro futuro è una regione che ritorni a prendere in mano il suo destino, una terra dove si ha fiducia di stare, di abitare”, ha aggiunto. Proietti si è soffermata su vari temi, a partire dalla sanità. “C’è stato uno smantellamento graduale di quella pubblica che non riesce più a garantire le prestazioni minime essenziali”, ha sostenuto.

Proietti ha poi risposto a una domanda sull’aborto. “La mia posizione personale – ha detto – è di non essere favorevole ma da otto anni ricopro il ruolo di amministratore pubblico. Come tale rispetto le leggi dello Stato e il mio dovere è farle rispettare”.

