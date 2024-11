Regionali Emilia Romagna, Renzi: “andrò a Bibbiano perché non dimentico cosa fece Meloni”

StrettoWeb

“Andremo a Bibbiano perché noi non dimentichiamo cosa ci ha fatto Giorgia Meloni. Ha massacrato la vita della comunità del Partito democratico dell’Emilia-Romagna e dell’Italia. Io allora ero ancora parte del Pd e noi difendemmo il sindaco Carletti e tutta quella comunità di persone”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in conferenza stampa a Bologna per la lista civica a sostegno del candidato alle Regionali in Emilia-Romagna Michele de Pascale.

“C’è un cartello della Meloni con su scritto ‘Siamo stati i primi ad arrivare, saremo gli ultimi ad andarcene’. Noi oggi ci andiamo, vogliamo essere i penultimi. Perché l’ultima dev’essere Meloni con un cartello di cinque lettere: la parola ‘Scusa”, conclude Renzi.

