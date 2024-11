Reggio Calabria, Scopelliti risponde alla Metrocity: “confermo tutto, molteplici elementi di riscontro”

StrettoWeb

L’ex Sindaco e Governatore, Giuseppe Scopelliti, nel corso di un evento con Cateno De Luca a Porto Bolaro, aveva confessato un fatto mai rivelato, neanche nel suo libro, relativamente all’iter per poter ottenere lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Questa mattina era arrivata la risposta della Metrocity in cui smentiva Scopelliti parlando di “danno d’immagine” per Palazzo Alvaro.

Poco fa la risposta dell’ex primo cittadino di Reggio: “apprendo che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha emesso una nota in ordine alle dichiarazioni che ho pubblicamente esternato lo scorso 22 novembre, in occasione della presentazione del mio libro presso Porto Bolaro. Ribadisco la veridicità delle mie affermazioni, suffragata, peraltro, da molteplici elementi di riscontro”.

