Reggina, Barillà si è operato dopo l’infortunio: i tempi di recupero

Reggina falcidiata dagli infortuni. A Vibo si sono fatti male Cham, Porcino, Salandria e Barillà. Questioni non semplici, al pari di Lazar. Trocini nel post gara ha parlato di situazioni gravi. Probabilmente, escluso Salandria, gli altri rischiano di stare fuori per un po’. E oggi si è fermato anche Renelus, per un fastidio nel riscaldamento in casa della Gelbison. Curiale non lo ha fatto rimpiangere.

Tornando agli infortuni, questa mattina Nino Barillà si è sottoposto a intervento chirurgico in seguito alla frattura del radio al polso sinistro. Operazione ok, ma il capitano dovrà stare fuori per un po’, per circa un mesetto. A meno di recuperi flash, potrebbe vedere il campo col nuovo anno, considerando la sosta natalizia.

