Reggina, si fa male anche Renelus: problema nel riscaldamento in casa della Gelbison

Reggina falcidiata dagli infortuni. Come se non bastassero i problemi accusati a Vibo da Porcino, Salandria, Cham e Barillà, un nuovo problema preoccupa Bruno Trocini: è il problema occorso a Renelus, che sarebbe partito titolare nel match di Coppa Italia Dilettanti in casa della Gelbison. L’ala di colore, a causa del fastidio pre-gara, non andrà nemmeno in panchina. Al suo posto Curiale.

Queste le formazioni ufficiali della sfida dei Sedicesimi:

GELBISON (3-4-3): Colella; Accetta, Viscomi, Aprile; Karsenty, Rodrigues, Diakhate, Sognog; Kosovan, De Pasquale, Golfo. A disposizione: Apsits, Manzo, Lucas, Croce, Fontanella, Gallo, Coscia, Sardone, Salvano. All. Giampà.

REGGINA (4-3-3): Katsaros; Aluisi, Bonacchi, Ingegneri, R. Malara; Ndoye, Forciniti, Giuliodori; Provazza, Rosseti, Curiale. A disposizione: Martinez, Longo, Veron, Misefari, Sturniolo, Caruso, M. Malara, Curiale, Chirico. All. Trocini.

Arbitro: Mirko Pelaia di Pavia. Assistenti: Giuseppe Francesco A Magnifico di Bari, Francesco Gorgoglione di Barletta

