Reggina: è addio con mister Pergolizzi, pronto il ritorno di Trocini

Rosario Pergolizzi non è più l’allenatore della Reggina. Manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare in giornata, ma la decisione è presa. Si va verso una rescissione consensuale che, secondo quanto verificato, non dipenderebbe da questioni tecniche. I motivi sarebbero personali e per questo il mister manca da Reggio Calabria dalla giornata di lunedì.

La società avrebbe già la soluzione pronta: Bruno Trocini. L’allenatore, dopo qualche dissidio nella seconda parte della scorsa stagione, sarebbe propenso ad accettare un ritorno, anche alla luce dell’assenza – quest’anno – di Pellegrino.

