Reggina, ufficiale l’addio con Pergolizzi. Si attende l’arrivo di Trocini

E’ arrivata l’ufficialità: Rosario Pergolizzi non è più l’allenatore della Reggina. L’allenatore manca da Reggio Calabria da lunedì, a causa di gravi problemi familiari, e nelle ultime ore si è così deciso di arrivare alla decisione: risoluzione consensuale. Ora si attende l’arrivo di Bruno Trocini, già in viaggio verso Reggio: il suo sarà un ritorno e nel pomeriggio è attesa una conferenza di presentazione.

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il tecnico Rosario Pergolizzi. Gravi motivi familiari hanno costretto il tecnico Rosario Pergolizzi a recarsi d’urgenza nella propria regione di residenza. In questa fase delicata della propria vita, con l’augurio che tutto possa essere risolto nel più breve tempo possibile, società, squadra e collaboratori sono vicini a Rosario e alla sua famiglia. A Rosario, che sarà sempre di casa nel Club amaranto, un vivo ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi con passione e abnegazione. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore”, si legge nella nota del club.

