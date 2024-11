Reggina, ufficiale: ritorna Bruno Trocini

StrettoWeb

Dopo l’ufficialità dell’addio con Pergolizzi, è arrivata anche l’ufficialità – altrettanto attesa – del ritorno di Bruno Trocini. “AS Reggina 1914 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Bruno Trocini. Per Trocini è un ritorno nel club amaranto per aver guidato la prima squadra nella scorsa stagione raggiungendo la finale play off. Il neo tecnico amaranto guiderà l’allenamento odierno. Il ruolo di allenatore in seconda è stato affidato a Maximiliano Ginobili. Bruno Trocini incontrerà la stampa oggi, giovedì 14 novembre, alle ore 17.30 presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata”.

Trocini riprende da dove aveva lasciato, anche se con qualche nuovo innesto e una classifica senza dubbio migliore. Anche di questo parlerà tra qualche ora in conferenza stampa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.