Sicilia, volano gli stracci tra De Luca e La Vardera: “perché scappi come un codardo?”

Non le manda a dire Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, al deputato regionale Ismaele La Vardera, il quale nel pomeriggio ha deciso di lasciare il partito del sindaco di Taormina. “Perché scappi come un codardo senza avere il coraggio di guardarmi negli occhi? Eccomi! Essere eletto con i voti degli altri ed autoproclamarsi leader indiscusso ormai è una delle sindromi più diffuse. Invito l’on. Ismaele La Vardera ad un pubblico confronto in diretta sui nostri social per far capire al mondo che ci osserva chi ha veramente perso la bussola“, afferma De Luca.

“Non accetto lezioni da chi alle ultime europee, campagna elettorale pagata da me, ha fatto registrare il risultato peggiore in Sicilia nella provincia di provenienza ed ha preso nella sua provincia meno preferenze di quanto conseguite due anni prima alle elezioni regionali (sempre campagna elettorale pagata da me). Per la serie: se lo conosci lo eviti? Domani sono a Palermo per i lavori d’aula e potremmo confrontarci sulle mie e sulle tue ragioni e poi lasciarsi con un “buona fortuna”, conclude De Luca.

