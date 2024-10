Serie C, il punto della situazione nel girone C: Messina-Cavese da brividi giovedì sera al San Filippo

StrettoWeb

Nelle ultime due partite di giornata, il Crotone espugna Giuliano e il Sorrento ribalta il Foggia: così il quadro del girone C di serie C è adesso definitivo. La classifica rimane ancora corta, con sei sole lunghezze di differenza tra playoff e playout. Bastano due partite vinte o perse, e le squadre del girone si possono trovare dal sogno serie B all’incubo serie D, o viceversa.

Le squadre calabresi (Crotone) e Siciliane (Trapani, Catania e Messina) sono pienamente coinvolte in questa corsa, mentre il Benevento prende il largo per la prima fuga di stagione: è a +4 dal Cerignola secondo e +6 da Avellino e Monopoli terze. Attenzione alle partite della prossima giornata: nel turno infrasettimanale c’è un Messina-Cavese da brividi al San Filippo per la corsa salvezza

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Monopoli-Trapani 2-2

Cavese-Potenza 0-0

Audace Cerignola-Picerno 2-1

Altamura-Juventus U23 2-0

Avellino-Messina 6-0

Catania-Latina 0-1

Taranto-Turris 0-0

Benevento-Casertana 1-0

Giuliano-Crotone 1-3

Sorrento-Foggia 2-1

Classifica Serie C Girone C

Benevento 25 Audace Cerignola 21

Avellino 19 Monopoli 19 Trapani 18 Catania 18 Picerno 17 Giugliano 17 Potenza 17 Sorrento 16 Crotone 14 Altamura 13 Turris 12 Casertana 11 Cavese 11 Foggia 10 Latina 10 ACR Messina 9 Taranto 7 Juventus U23 6

Catania e Turris 1 punto di penalizzazione

Prossimo Turno – Programma 12ª Giornata Serie C Girone C

Picerno-Giugliano (mercoledì 30 ottobre ore 18:30)

(mercoledì 30 ottobre ore 18:30) Trapani-Avellino (mercoledì 30 ottobre ore 20:45)

(mercoledì 30 ottobre ore 20:45) Casertana-Altamura (giovedì 31 ottobre ore 18:30)

(giovedì 31 ottobre ore 18:30) Latina-Monopoli (giovedì 31 ottobre ore 18:30)

(giovedì 31 ottobre ore 18:30) Potenza-Taranto (giovedì 31 ottobre ore 18:30)

(giovedì 31 ottobre ore 18:30) Juventus U23-Sorrento (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

(giovedì 31 ottobre ore 20:45) ACR Messina-Cavese (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

(giovedì 31 ottobre ore 20:45) Crotone-Benevento (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

(giovedì 31 ottobre ore 20:45) Foggia-Audace Cerignola (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

(giovedì 31 ottobre ore 20:45) Turris-Catania (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

