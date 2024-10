Serie C, Catania-Latina 0-1: brusca frenata per gli etnei di Mimmo Toscano

StrettoWeb

Non c’è niente da fare, questo Catania non riesce a trovare continuità: la squadra di Mimmo Toscano perde 0-1 contro il Latina in una partita nervosa e priva di emozioni. Decisivo il gol di Ercolano al 61° minuto, senza concretezza l’assalto finale degli etnei. Con questo risultato, il Catania rimane fermo a 18 punti in classifica, al quinto posto, raggiunto dal Trapani e superato da Cerignola, Avellino e Monopoli.

Il Latina, invece, celebra al meglio l’arrivo di mister Boscaglia e con questi tre punti supera il Messina e risale a -1 dalla zona salvezza.

Al Massimino non sono mancati i fischi a fine partita, per una squadra che è certamente ancora in corsa per la promozione in serie B ma non sta rispettando le aspettative della vigilia e vede adesso non più solo nel Benevento, ma anche nell’Avellino e nel Trapani, una concorrenza molto più agguerrita del previsto.

