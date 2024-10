Serie C, risultati e classifica dell’11ª Giornata: Trapani e Catania in zona playoff, notte fonda per il Messina

StrettoWeb

Il Trapani ha perso una grande occasione a Monopoli, facendosi recuperare due gol nel recupero, mentre il Catania ha perso in casa con un Latina in piena zona playoff: è stata una giornata di chiaroscuri per le due siciliane in corsa per la promozione in serie B nel girone C di serie C, ma sia Trapani che Catania rimangono in piena zona playoff seppur più lontane (-7) dal Benevento ormai in fuga.

Nella zona bassa della classifica, invece, è notte fonda per il Messina sempre più risucchiato verso l’ultimo posto della graduatoria.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Monopoli-Trapani 2-2

Cavese-Potenza 0-0

Audace Cerignola-Picerno 2-1

Altamura-Juventus U23 2-0

Avellino-Messina 6-0

Catania-Latina 0-1

Taranto-Turris 0-0

Benevento-Casertana 1-0

Giuliano-Crotone (ore 17:30)

Sorrento-Foggia (ore 17:30)

Classifica Serie C Girone C

Benevento 25 Audace Cerignola 21

Avellino 19 Monopoli 19 Trapani 18 Catania 18 Giugliano 17 * Picerno 17 Potenza 17 Sorrento 13 * Altamura 13 Turris 12 Crotone 11 * Casertana 11 Cavese 11 Foggia 10 * Latina 10 ACR Messina 9 Taranto 7 Juventus U23 6

Catania e Turris 1 punto di penalizzazione

* Sorrento, Foggia, Giuliano e Crotone giocheranno a breve

Prossimo Turno – Programma 12ª Giornata Serie C Girone C

Picerno-Giugliano (mercoledì 30 ottobre ore 18:30)

(mercoledì 30 ottobre ore 18:30) Trapani-Avellino (mercoledì 30 ottobre ore 20:45)

(mercoledì 30 ottobre ore 20:45) Casertana-Altamura (giovedì 31 ottobre ore 18:30)

(giovedì 31 ottobre ore 18:30) Latina-Monopoli (giovedì 31 ottobre ore 18:30)

(giovedì 31 ottobre ore 18:30) Potenza-Taranto (giovedì 31 ottobre ore 18:30)

(giovedì 31 ottobre ore 18:30) Juventus U23-Sorrento (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

(giovedì 31 ottobre ore 20:45) ACR Messina-Cavese (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

(giovedì 31 ottobre ore 20:45) Crotone-Benevento (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

(giovedì 31 ottobre ore 20:45) Foggia-Audace Cerignola (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

(giovedì 31 ottobre ore 20:45) Turris-Catania (giovedì 31 ottobre ore 20:45)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.