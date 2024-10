Serie C, Giugliano-Crotone 1-3: i pitagorici si avvicinano alla zona playoff e adesso sfidano la capolista allo Scida

StrettoWeb

Il Crotone vince e convince: 1-3 a Giugliano grazie ai gol di Tumminello al 6° minuto, poi Silva al 30° per il nuovo vantaggio dopo il pareggio di Padula per i campani al 14°, infine Oviszach al 31° per chiudere tutto già nel primo tempo. I padroni di casa provano il forcing nella ripresa, ma la difesa dei pitagorici tiene senza mai rischiare più di tanto mentre in contropiede i calabresi sfiorano più volte l’1-4.

Per il Crotone è la seconda vittoria consecutiva: continua la rincorsa verso la zona playoff, che adesso è a soli due punti di distanza. E giovedì sera allo Scida ospiterà il Benevento capolista, con tutta l’intenzione di continuare la serie positive e accorciare ulteriormente le distanze dalle zone più alte della classifica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.