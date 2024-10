Risultati Serie B 10ª Giornata: vittoria Playoff per il Palermo, Catanzaro scavalcato dalla Carrarese | CLASSIFICA

StrettoWeb

Concluse le partite del sabato pomeriggio della 10ª Giornata di Serie B, risultati interessanti che si ripercuotono sulla classifica generale e rimescolano un po’ le carte. Partiamo dalle ultime due sfide giocate. Il Sassuolo batte 2-0 il Modena nel derby emiliano e si porta al secondo posto in classifica dietro il Pisa che dovrà giocare domani a Frosinone.

La Carrarese supera 3-0 il Cittadella e si chiama fuori dalla zona Playout scavalcando il Catanzaro scivolato al 17° posto ma che dovrà giocare domani contro il Sudtirol. A proposito di bassa classifica, 1-1 per il Cosenza in casa contro la Juve Stabia nelle gare del pomeriggio. Sempre alle 15:00, successo per il Palermo che supera 2-0 la Reggiana e resta in zona Playoff.

Risultati Serie B, 10ª giornata

Spezia-Bari 0-0

Cesena-Brescia 2-0

Cosenza-Juve Stabia 1-1

Cremonese-Salernitana 2-1

Palermo-Reggiana 2-0

Carrarese-Cittadella 3-0

Sassuolo-Modena 2-0

Classifica Serie B

Pisa 22 Sassuolo 21 Spezia 20 Cremonese 17 Palermo 15 Juve Stabia 15 Cesena 14 Brescia 13 Bari 12 Sudtirol 12 Reggiana 12 Mantova 12 Sampdoria 11 Carrarese 11 Salernitana 11 Modena 10 Catanzaro 9 Cittadella 8 Cosenza 7 Frosinone 6

Prossimo turno, 11ª giornata (29 e 30 settembre)

Bari-Carrarese

Brescia-Spezia

Juve Stabia-Sassuolo

Modena-Cremonese

Reggiana-Cosenza

Salernitana-Cesena

Sudtirol-Frosinone

Cittadella-Sampdoria

Mantova-Palermo

Pisa-Catanzaro

