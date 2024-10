Reggio Calabria, nuova promozione sulle stufe a pellet: come sfruttare un super sconto e pagarle la metà

StrettoWeb

Settembre è finito e con esso anche l’estate. Nonostante le temperature siano ancora piuttosto alte in riva allo Stretto, è già tempo di pensare a quando il freddo arriverà a bussare alle nostre porte. Anche a Reggio Calabria sono in aumento i cittadini che hanno deciso di acquistare una o più stufe a pellet per provvedere al proprio riscaldamento domestico, soluzione economica e eco-green che sta rimpiazzando i metodi di riscaldamento ‘tradizionali’.

Il segreto, in questi casi, è muoversi in anticipo. E come spiegano i professionisti di Domotek, ottobre è già un mese ‘limite’ sul concetto di anticipo e no, il freddo, in questo caso, non c’entra. Si parla di manutenzione, costi e altri vantaggi che abbiamo trattato in una piccola video-guida spiegata da un esperto.

Promozione Domotek sull’acquisto delle stufe a pellet

Per tutto il mese di ottobre 2024, Domotek S.r.l. Reggio Calabria propone un’interessante promozione sull’acquisto delle stufe a pellet. Il modello proposto è una stufa a pellet cristal a marchio Cadel, da 7kw, acquistabile a 699€, iva inclusa, anziché ai 1340 € del costo base di vendita. Un risparmio che arriva a quasi alla metà del prezzo intero, ottenibile grazie allo sconto termico del quale si può usufruire sostituendo la propria stufa a legna o a pellet con il modello proposto. Chiunque non possa usufruire dello sconto termico (perché magari non possiede già una stufa), può comunque rivolgersi a Domotek per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e alle proprie tasche.

Perché acquistare una stufa a pellet? Le domande più frequenti

Riassumiamo in 5 punti le FAQ per rispondere ai dubbi più comuni dei cittadini di Reggio Calabria sull’acquisto delle stufe a pellet.

1) Che cos’è il pellet? Si tratta di un biocombustibile ottenuto dalla compressione di segatura e altri residui della lavorazione del legno, senza uso di additivi chimici. Da questa compressione vengono fuori piccoli cilindretti con elevata densità energetica. Si tratta di un materiale eco-sostenibile che permette di valorizzare i sottoprodotti del legno e, allo stesso tempo, risulta un combustibile molto efficace.

2) Come funziona una stufa a pellet? Il sistema è semplice e automatizzato. Il pellet viene inserito in un serbatoio all’interno della stufa e viene alimentato da una camera di combustione. Un sistema di accensione elettrica innesca la combustione del pellet. Una ventola interna dirige l’aria calda prodotta dalla combustione all’interno dell’abitazione, mentre i gas di scarico vengono espulsi attraverso una canna fumaria.

3) Perché dovrei preferire una stufa a pellet rispetto a quelle di altro tipo? I vantaggi principali risiedono nell’automazione e nell’attenzione all’ambiente. Una stufa a legna, per esempio, richiede il caricamento manuale dei ciocchi e il monitoraggio costante per mantenere il fuoco acceso, una stufa a pellet è quasi completamente automatizzata, richiedendo solo un rifornimento periodico del serbatoio di pellet. Le stufe a gas e quelle elettriche, invece, non utilizzano combustibili rinnovabili. Inoltre, le stufe a gas, pur avendo un’efficienza elevata, emettono gas serra come il metano.

4) Qual è il periodo migliore per acquistare una stufa a pellet? Gli esperti consigliano di muoversi in anticipo rispetto all’inverno. Banalmente, al calo delle temperature ci saranno più persone che avranno necessità di acquistare una stufa e sia il pellet che i modelli migliori potrebbero scarseggiare. I prezzi pre stagionali, inoltre, sono decisamente più convenienti in termini di quantità-prezzo.

5) La stufa a pellet può adattarsi al mio arredamento? Assolutamente sì e ce n’è per tutti i gusti. Esistono modelli con un design moderno e minimalista, altri con uno stile più classico. In ogni caso, la presenza dei vetri frontali e la possibilità di ammirare la fiamma aiuta a creare un clima accogliente e generare un’atmosfera ‘cozy’ per passare una serata in famiglia o per fare bella figura con gli ospiti.

Per avere ulteriori informazioni sull’acquisto di una stufa a pellet e sulla promozione in atto, basta contattare Domotek S.r.l. Reggio Calabria al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a (RC).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.