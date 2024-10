Ponte sullo Stretto, Basile e Ciucci come Pinocchio e Geppetto: “oh Babbo…”

StrettoWeb

No, tranquilli. Anche se il confronto è stato a Messina, quel “babbo” lì non si riferisce a quello che pensate voi. E’ “babbo” inteso come padre, come un figlio che si rivolge al papà, come Pinocchio si rivolge a Geppetto. Cosa c’entra? E’ parte di un altro dialogo inventato tra il Sindaco di Messina Federico Basile e l’A.D. di Stretto di Messina Pietro Ciucci. Dopo il buon successo del primo, di dialogo inventato (quello tra Ciucci e Salini di WeBuild), la pagina social Strait of Messina Bridge ci ha riprovato con un altro.

Effettivamente Ciucci e Basile si sono incontrati a Messina, due giorni fa. Il confronto è stato sulle 24 opere compensative al Ponte sullo Stretto che il Sindaco ha richiesto al Ministero. 24 oggi, ma erano 11 ben 13 anni fa. Da qui l’ironia della pagina che, riprendendo in parte un dialogo tra Pinocchio e Mastro Geppetto – della storica fiaba di Collodi – inventa questo botta e risposta tra Ciucci e Basile. “Oh babbo, te tu me le fai 24 opere compensative”, chiede Basile. “Oh figliolo, ma 13 anni fa l’erano 11 o che tu ne vuoi altre?”.

