Ponte sullo Stretto, incontro Basile-Ciucci: il ruolo di Messina e le opere compensative

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha incontrato Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della Società Stretto di Messina, per parlare delle opere compensative al Ponte sullo Stretto, quelle che ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che ieri ha annunciato in Commissione.

“La nostra città – spiega Basile – ha presentato una serie di interventi fondamentali che devono essere realizzati indipendentemente dal collegamento tra le due sponde e per i quali chiediamo di utilizzare parte dei fondi FSC, pari a 1,3 miliardi, destinati dalla Regione all’opera. Voglio ricordare che in questo ragionamento complessivo abbiamo compiuto un primo passo importante per un grande traguardo: le ex Officine Gazzi, di proprietà di RFI, 51.000 mq di territorio, verranno restituite alla comunità. Un protocollo d’intesa formale grazie al dialogo avviato con il presidente di Rfi Dario Lo Bosco siglerà presumibilmente già da fine novembre l’avvio dell’iter per restituire questa importante area alla pubblica fruizione, a beneficio di tutti i cittadini di Messina”.

“La nostra città deve essere protagonista in ogni fase del progetto per garantirne un corretto inserimento nel territorio e un impatto positivo su economia, ambiente e qualità della vita. Ed è quello che abbiamo ribadito anche oggi”, ha aggiunto il Sindaco.

