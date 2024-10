Il Ponte sullo Stretto e il dialogo tra Ciucci e Salini (Webuild): “l’opera più maestosa? Manco per il c…”

StrettoWeb

Li immagina così, la vignetta: Pietro Ciucci di Stretto di Messina e Pietro Salini di Webuild a discutere con lo sfondo dello Stretto e parlando di Ponte sullo Stretto. Ciucci chiede a Salini se l’opera tra Calabria e Sicilia sarà la più maestosa mai realizzata dal loro gruppo: “Manco per il cazzo, vedi che io ho fatto il Canale di Panama”, la risposta. Ovviamente il dialogo è inventato, è frutto della fantasia della pagina social Strait of Messina Bridge.

Fa capire, però, la grandezza di un colosso mondiale come Webuild, che ha realizzato opere in tutto il mondo e che è a capo della grande opera tra Reggio e Messina. “Top 4 grandi opere realizzate da Webuild: Panama, Ampliamento del Canale di Panamá – Terzo Set di Chiuse. C’è un pezzo importante di Italia e del meglio dell’ingegneria italiana nel Çanakkale Bridge, in Turchia, il ponte che domina lo stretto dei Dardanelli e che detiene il record tuttora ineguagliato di ponte sospeso più lungo del mondo. Il ponte dei record è quindi frutto di questa enorme opera di ingegneria e di una tradizione che affonda nel passato della Turchia, ovvero dalla costruzione dei tre maxi ponti sul Bosforo, due dei quali realizzati da Webuild”, è la descrizione che la stessa pagina fa nel descrivere il percorso del colosso dell’ingegneria.

