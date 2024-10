Dichiarazioni Morra, Spirlì si arrabbia: “basta con questa vergogna, non siamo morti né mortiferi”

StrettoWeb

Nonostante abbia provato a correggere il tiro, intervenendo sulla questione dopo le polemiche suscitate, continua a far discutere la dichiarazione di Morra su Bucci, la candidatura di una persona malata e i paragoni con Jole Santelli. A intervenire sulla vicenda, infatti, è anche Nino Spirlì, che di Santelli era grande amico ma che soprattutto – da mesi – sta combattendo contro un brutto male, come documentato quotidianamente sui social.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, si è sottoposto a un importante intervento. Proprio per via del suo stato di salute, l’ex Governatore f.f. della Regione Calabria si è arrabbiato per quelle parole. “Morra insiste.

Ditegli che si muore anche di infarto, di incidente stradale, di incidente domestico… Basta con questa vergogna: noi malati oncologici NON SIAMO MORTI, né MORTIFERI…”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.