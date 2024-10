Le sorelle di Jole Santelli: “Morra insensibile e inopportuno”

StrettoWeb

“Auguriamo a Morra di svolgere la sua campagna elettorale in trasferta nel miglior modo possibile, magari parlando di programmi elettorali e di problemi del territorio, in tal modo da evitare di parlare nuovamente di Jole in modo così poco sensibile e inopportuno, e soprattutto ribadire un pensiero poco rispettoso che colpisce tutti i malati oncologici e le loro famiglie“. Così Paola e Roberta Santelli, sorelle di Jole – ex deputata di Fi e presidente della Regione Calabria scomparsa il 15 ottobre del 2020 – replicano con una nota a Nicola Morra.

