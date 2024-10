Elezioni Liguria, Morra shock: “Bucci ha un tumore, come Santelli”. Ira del centrodestra

StrettoWeb

“Bucci candidato presidente in Liguria? Come dissi per la povera Jole Santelli in Calabria, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato“. Sono queste le parole di Nicola Morra al Foglio. “Possiamo farcela, possiamo arrivare al 3% ed entrare in consiglio regionale” afferma Morra candidato governatore in Liguria con la lista “Uniti per la Costituzione”. Quanto al candidato del centrodestra e attuale sindaco di Genova afferma: “Non sono il dottore di Bucci e non so se si rivoterà presto, ma è giusto che i cittadini siano consapevoli delle scelte che fanno“. Nicola Morra venne contestato tanto e indagato per diffamazione dopo le dichiarazioni espresse su Jole Santelli morta di tumore durante il mandato di presidente della Regione Calabria.

Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia sulle dichiarazioni di Morra

“Quello di Morra è un ennesimo insulto a tutti i malati oncologici, persone straordinarie che con coraggio e determinazione affrontano accompagnati dai medici la loro quotidianità ad ostacoli“, ha replicato Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, promotrice della legge sull’oblio oncologico, “fortunatamente grazie alla medicina e alla scienza tantissimi riescono a guarire dal cancro, a sconfiggere il tumore, a condurre una vita normale, a riconquistare la felicità. A tutti i malati oncologici e a Marco Bucci la mia sincera solidarietà. Per il resto solo disprezzo nei confronti di chi li vorrebbe esilio“.

Liguria, Donzelli: “sciacalli contro Bucci, governerà 10 anni”

“Le parole di Morra pronunciate oggi in un’intervista a ‘Il Foglio’, sono gravemente offensive e lesive, non solo nei confronti di Marco Bucci al quale mando il mio personale abbraccio, ma di tutti i pazienti oncologici che, a dispetto di quanto pare pensino le sinistre, non perdono i diritti sociali e politici. Chi sta vincendo una malattia non e’ un cittadino di serie B. Vile e ignobile provare a vincere le elezioni con questi mezzucci. I liguri seppelliranno questi infami iettatori con una valanga di consenso per Bucci che governera’ con energia la Regione per i prossimi 10 anni“. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

Liguria, Maccanti: “dal tumore si può guarire, dall’ignoranza no”

“Morra non perde l’occasione di tacere e, dopo le aberranti frasi contro la Santelli che tutti, purtroppo, ricordiamo, ora manca nuovamente di rispetto ai malati oncologici, dichiarando che chi vota Bucci deve essere consapevole che è malato. Caro Morra, sai di cosa dovrebbero essere consapevoli gli elettori (e siamo certi che lo siano)? Del fatto che da quell’orrendo male si può guarire, mentre per l’ignoranza, purtroppo, spesso non c’è cura”. Così la deputata della Lega Elena Maccanti.

Liguria, Bruzzone (Lega): “Morra si dovrebbe vergognare”

“Errare è umano. Morra però persevera nel suo sciacallaggio. Quello umano, ben peggiore di quello politico. Dopo aver pronunciato frasi nauseanti su Jole Santelli, oggi attacca Bucci per la malattia con cui, con dignità e determinazione, il sindaco di Genova sta combattendo. Un cinismo raccapricciante, una pochezza morale indecente. Sciascia operava distinguo tra uomini, ominicchi e quaquaraquà. Le parole di Morra sono meno di questa ultima categoria“. Lo dichiara il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone.



