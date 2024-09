Serie C, super Emmausso: l’ex Messina e Reggina lancia il Foggia. Risultati e classifica

StrettoWeb

Si è conclusa la 2ª giornata del girone C di Serie C e vede in vetta un insolito (ma fino a un certo punto) duo: Audace Cerignola e Picerno. Nella serata conclusiva, quella di oggi, l’Avellino evita un’altra figuraccia e riagguanta il Giugliano in casa. Male il Crotone, che perde in casa della Cavese, mentre il Catania di Toscano può esultare alla prima stagionale al Massimino: battuto di misura il Benevento, altra pretendente alla vittoria finale.

La scena, però, se la prende tutta un certo Michele Emmausso, che a Reggio Calabria, ma soprattutto a Messina, conoscono bene. L’ex calciatore dei peloritani, passato a Foggia da qualche settimana, lancia infatti i rossoneri alla vittoria in trasferta in casa dell’Altamura: con una doppietta, Foggia a 4 in classifica ed Emmausso capocannoniere a quota 3 reti, insieme a Cuppone (Cerignola) e Volpicelli (Picerno).

Risultati Serie C, 2ª giornata

Audace Cerignola-Messina 2-0

Casertana-Juventus Under 23 2-3

Taranto-Latina 1-1

Monopoli-Sorrento 0-1

Potenza-Turris 2-0

Trapani-Picerno 0-3

Altamura-Foggia 0-2

Avellino-Giugliano 1-1

Cavese-Crotone 2-1

Catania-Benevento 1-0

Classifica Serie C

Audace Cerignola 6 Picerno 6 Foggia 4 Potenza 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Catania 4 Juventus U23 3 Crotone 3 Cavese 3 Monopoli 3 Benevento 3 Latina 2 Messina 1 Trapani 1 Casertana 1 Avellino 1 Taranto 1 Turris 0 Altamura 0

