Crotone, serata amara: la Cavese vince 2-1, espulso Tumminello

Non dà seguito alla vittoria alla prima, il Crotone, che – in uno dei posticipi della 2ª giornata del girone C di Serie C – perde, cadendo a Cava de’ Tirreni per 2-1. Andata in svantaggio due volte, dopo il momentaneo pari a ridosso dell’intervallo, la squadra pitagorica termina il match in 10, per via dell’espulsione di uno dei suoi uomini migliori, Tumminello.

La gara è vibrante, in avvio, con la partenza sprint da ambo le parti. Ci provano entrambe, con diverse occasioni, ma la gara si sblocca solo nel finale di tempo: ci pensa Vitale, al 39′, a mandare in vantaggio i padroni di casa. Neanche il tempo di festeggiare che, pochi minuti dopo, arriva il pareggio rossoblu, per via del pari ad opera dell’autogol di Piana. La prima frazione si chiude sul pari, ma in avvio di ripresa la Cavese ristabilisce il vantaggio, con un gol di Sorrentino al 52′. La squadra di casa tiene bene, per tutta la ripresa, anche per via di un Crotone che non riesce a sfondare, e che alla fine chiude la gara in inferiorità numerica: rosso sventolato in faccia a Tumminello. E la gara finisce così.

