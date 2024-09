Catania: Toscano non stecca la seconda, 1-0 contro il Benevento

StrettoWeb

In una foltissima cornice di pubblico, e davanti al Presidente Pelligra, arrivato in città dall’Australia, il Catania trova la prima vittoria di campionato nel big match contro il Benevento. 1-0 il risultato finale. La squadra siciliana, dopo aver pareggiato la prima fuori casa contro il Sorrento, era chiamata a fare risultato pieno.

La partita. Parte forte la squadra di Toscano che dopo 40 secondi va a un passo dal vantaggio, che trova invece al 23′ del primo tempo con il gol di Gianluca Carpani, arrivato quest’estate dopo uno splendido campionato con la Recanatese. Nel secondo tempo il Benevento cambia modulo e ritmo, ma dopo aver sfiorato per due volte il pareggio, con un gol salvato sulla linea da Sturaro, rallenta e non riesce a pareggiarla. 1-0 il risultato finale, con un Catania che ha fatto esordire anche gli ultimi acquisti di categoria superiore come De Rose e Inglese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.