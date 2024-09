Reggio Calabria, Falcomatà si traveste da cestista per i lavori al PalaCalafiore: dai nuovi seggiolini a reti e canestri

StrettoWeb

Da Sindaco a cestista, almeno per qualche minuto. Giuseppe Falcomatà non è intervenuto pubblicamente, in questi giorni, in merito alla clamorosa gaffe della chiusura della Curva Sud in occasione di Reggina-Vibonese, episodio che ha scatenato la rabbia degli ultrà, unitamente ad altre critiche. Ad esporsi, non solo attraverso una nota stampa, ma anche ieri sera alla presentazione (il primo cittadino non si è visto, assente così come Ballarino), il Delegato allo Sport Latella.

Falcomatà però si è esposto per altro, per i lavori al PalaCalafiore. “Visto che il playground al Tempietto è sempre occupato, sono venuto a fare due tiri qui. Al Palacalafiore seggiolini nuovi di zecca, con spalti retraibili elettricamente in 32 secondi per eventi e concerti, nuovi canestri, panchine e arredi, tabelloni segnapunti elettronici con un bel cubo digital centrale, nuovi pali e reti per il volley e…. naturalmente le ‘amatissime’ telecamere!”, ha scritto sui social aggiornando in merito ai lavori.

“In corso altri interventi di efficientamento energetico sulle luci, interne ed esterne, e la copertura, oltre alla sistemazione del parco esterno che deve essere fruito da tutti, come area verde sportiva, non solo durante le partite”, ha aggiunto.

