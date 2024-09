Reggio Calabria e i “30 mila euro a 4 Associazioni”, tensione in Commissione tra tecnicismi e non risposte

StrettoWeb

Secondo round della commissione “controllo e garanzia”, guidata magistralmente dal presidente Massimo Ripepi, a Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, per discutere nuovamente della delibera n. 149 del 14 agosto che tanto ha fatto discutere con numerose polemiche tra maggioranza ed opposizione. L’esponente della Lega, Armando Neri, aveva spiegato ciò che è successo: “con la delibera di Ferragosto, l’amministrazione ha finanziato 4 associazioni per la realizzazione di altrettanti spettacoli culturali, volti a valorizzare alcune zone periferiche della Città, erogando in loro favore ben oltre 30.000 euro, tratti dal PON Metro Plus 2021-2027 nell’ambito del progetto “Distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria”.

“Oggi scopriamo che lo staff del sindaco assume decisioni…”

“Dopo la scadenza dell’avviso dell’Estate Reggina sono arrivate a Palazzo San Giorgio 4 richieste da parte di 4 associazioni per realizzare eventi estivi a matrice culturale. Le richieste sono pervenute tra il 5 ed il 12 Agosto, quando ormai il programma dell’Estate Reggina era stato già definito ed anche presentato ed il relativo avviso era ampiamente scaduto. Oggi, tra l’altro, scopriamo che lo staff del sindaco assume decisioni, accogliendo istanze e dando indicazioni agli uffici”.

Le spiegazioni del Rup

Il RUP Dott. Giovanni Cucinotta spiega: “ci siamo affidati alla short list della città metropolitana. Noi abbiamo acquisito dei servizi ed il promoter aveva indicato tutti i prezzi comprensivi di amplificazione e palco”. Più volte incalzato dai consiglieri comunali presenti, il RUP ha sottolineato la bontà della procedura”.

Minicuci: “procedura anomala”

Per il consigliere comunale Nino Minicuci, presente alla commissione, “la procedura da un punto di vista politico è anomala e poi dicono che i nostri uffici non sono veloci. La delibera è perfetta ma manca la parte politica per dare ulteriori spiegazioni che il RUP non puà dare”. Difatti, per l’ennesima volta, manca il sindaco Giuseppe Falcomatà, seppur convocato dal presidente Ripepi, e quindi molte risposte non possono essere soddisfatte.

Latella ed il botta e risposta con De Biasi e Neri

Giovanni Latella tenta di difendere l’operato dell’amministrazione: “non c’era nemmeno bisogno di convocare la commissione perchè tutto è molto chiaro. Si sta facendo il capello in quattro per nulla”. Netta la risposta di Armando Neri: “io per una delibera mi sono fatto anni di processi”. Il riferimento è al processo Miramare. Giuseppe De Biasi è perentorio: “siamo qui per capire cosa è successo, l’educazione non paga. Ripeto, come già detto la volta scorsa, come si può pubblicizzare prima delle autorizzazioni”.

