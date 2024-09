Reggina-Ragusa 1-0: basta una zampata di Rajkovic per la prima vittoria stagionale al Granillo

StrettoWeb

Prima vittoria stagionale in campionato al Granillo per la Reggina, che batte per 1-0 un buon Ragusa grazie a una rete di Rajkovic (prima da titolare) all’ora di gioco. Gara di alti e bassi per la compagine amaranto – che soffre nel primo tempo e nel finale – ma che con una zampata riesce a ottenere la seconda vittoria consecutiva, mantenendosi in scia della Scafatese, a -3 dalla vetta e insieme al Siracusa a 9.

Pergolizzi conferma Martinez in porta e i vari Adejo, Salandria, Perri in tribuna. E cambia modulo, passando a 4, con Rajkovic dentro un tridente insieme a Barranco e Barillà. Prima al Granillo anche per Ballarino, fotografato in campo insieme al Vice Sindaco metropolitano Carmelo Versace. Sugli spalti c’è anche Brunetti.

La partita. Primo tempo sottotono per la squadra amaranto, che non crea praticamente nulla. Il Ragusa si difende bene e si propone altrettanto bene, chiudendo gli spazi e palleggiando in maniera organizzata. Reggina imbrigliata e costretta a trovare nuove soluzioni per la ripresa. Soluzioni che trova. Anzi, è l’approccio a cambiare, con le prime chance in avvio di secondo tempo. E il gol, arrivato dopo qualche cambio: è Rajkovic, alla prima da titolare, a mettere dentro dopo un servizio di Bonacchi. La gara cambia, la Reggina è in fiducia e tiene fino alla fine. Tantissimi cambi e diversi gialli, tra cui al nuovo Laaribi (esordio per lui), ma il finale è in sofferenza, con la compagine di Pergolizzi che balla un po’. E rischia. Negli ultimi giri di lancetta, non mancano le occasioni per i siciliani, tra cui una clamorosa dell’ex Ejjaki. Gli amaranto chiudono così a 5 e “in the box”, in attesa del fischio finale. Che arriva. Per l’1-0 finale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.