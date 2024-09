Serie D: la Scafatese non si ferma, tris Siracusa e spettacolo a Vibo. Risultati e classifica

StrettoWeb

Quarta giornata nel girone I di Serie D. Non si ferma la corsa incontrastata della Scafatese, che sbanca Enna in rimonta e si conferma a 12, a punteggio pieno. Subito dietro Siracusa e Reggina. Facile il tris aretuseo contro il Sant’Agata, mentre gli amaranto hanno la meglio del Ragusa per 1-0 grazie a Rajkovic. Spettacolo al “Luigi Razza” di Vibo: padroni di casa vittoriosi per 4-3 contro il Pompei in una gara spettacolare.

L’Igea Virtus sbanca Acireale, mentre Sambiase e Nissa fanno 1-1. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D, 4ª giornata

Acireale-Igea Virtus 0-2

Enna-Scafatese 1-2

Reggina-Ragusa 1-0

Sambiase-Nissa 1-1

Siracusa-Sant’Agata 3-0

Vibonese-Pompei 4-3

Akragas-Sancataldese 1-0

Paternò-Locri 2-1

Licata-Castrumfavara

Classifica Serie D

Scafatese 12 Reggina 9 Siracusa 9 Paternò 8 Vibonese 7 Sambiase 7 Pompei 6 Locri 6 Igea Virtus 6 Enna 5 Castrumfavara 4 Acireale 4 Sancataldese 3 Nissa 3 Akragas 3 Ragusa 2 Licata 1 Sant’Agata 1

