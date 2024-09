Reggina, Pergolizzi: “se sono contento? No. Prova da 6+, ma non abbiamo preso gol”

StrettoWeb

“Si è giocato contro una squadra ostica, che ha messo tutto. Noi siamo stati bravi a non prendere nessuna ripartenza, ma in fase offensiva abbiamo fatto meno bene. Giocavamo con i due attaccanti, loro a 5 dietro, e quindi i terzini a giro palla erano sempre liberi. Avevamo difficoltà a uscire nei primi 20 minuti, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio. I due attaccanti li ho visti bene in settimana, possono giocare insieme. Urso? Mi aspettavo qualcosina in meno, ma mi ha dato qualcosina in più”. Così mister Pergolizzi a Radio Febea al termine della vittoria di misura della Reggina contro il Ragusa.

“Abbiamo rischiato troppo nel finale? In tutte le partite rischi, in queste gare non puoi permettere di respirare, bisogna vincere, perché le vittorie danno morale e permettono di lavorare bene. Non si può pensare di vincere 3 o 4-0 tutte le gare, ci sono anche le vittorie sporche. Siamo in una buona condizione, è una cosa che non mi preoccupa, più che altro mi preoccupa assemblarci e recuperare qualche infortunato. Diciamo che nella sufficienza, nel 6+, non abbiamo prego gol. Questo il voto al match. Se poi mi chiedete se sono contento, dico di no“, ha aggiunto.

“Mi dispiace per Adejo, Salandria, Perri, Marino in tribuna. Per Perri è una questione caratteriale, è un bravo ragazzo ma devo valorizzarlo in prospettiva. Non possiamo avere il tempo che ci serve ora, ci sono dei grandi che lo possono aiutare”, ha concluso Pergolizzi.

