Festa Madonna, giostre a rischio al Botteghelle? “Ricorso al TAR dei residenti, chiedono sospensione”

Festa di Madonna 2024, a Reggio Calabria, è abbastanza movimentata prima ancora di iniziare. Come se non bastasse la vicenda Fedez, non tende a placarsi neanche quella relativa alle giostre a Piazzale Botteghelle. Nei giorni scorsi il Comitato di quartiere “Ferrovieri-Pescatori” si è detto preoccupato per il posizionamento delle stesse nell’area dello slargo a sud del centro, chiedendo un incontro al Sindaco. Incontro che non c’è stato, ma in compenso sono arrivate le rassicurazioni sulla sicurezza da parte del dirigente al ramo.

Questione chiusa? Neanche per sogno. Lo stesso Comitato, infatti, oggi fa sapere che “ci è appena giunta notizia che un gruppo di residenti della zona Largo Botteghelle ha avviato ricorso al TAR, chiedendo anche un provvedimento di sospensione degli atti dell’amministrazione comunale nella parte in cui è stato indicato il largo Botteghelle come area dove collocare le ‘Giostre Grandi”.

Proprio in queste ore, come documentato dalla fotogallery di StrettoWeb, i giostrai stanno cominciando ad arrivare, con l’obiettivo di iniziare il montaggio. Sarà possibile, dovranno bloccare tutto o, ancora peggio, non iniziare proprio e ritornarsene a casa? Lo scopriremo a breve. Perché questa vicenda, probabilmente, non è destinata a chiudersi così.

