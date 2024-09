Reggio Calabria, è ufficiale: 6 strade chiuse da domani e per due settimane per le Giostre a Botteghelle. L’ordinanza

StrettoWeb

Nonostante nei giorni scorsi il Comitato di quartiere “Ferrovieri-Pescatori” si era detto preoccupato per il posizionamento delle giostre nell’area Botteghelle, è arrivata comunque l’ordinanza di chiusa delle strade.

Disposte modifiche alla sosta ed alla circolazione al largo Botteghelle dal 12 al 22 settembre 2024 per l’installazione delle tradizionali giostre di Festa di Madonna che da domenica sera sono arrivate a Reggio Calabria. Premesso che in occasione delle Festività Mariane nel largo Botteghelle dal 12 al 22 settembre 2024, si svolgeranno le attività di spettacolo viaggiante.

Ritenuto opportuno emanare la giusta ordinanza per la regolamentazione della sosta e della circolazione nell’area interessata, il dirigente ordina in largo Botteghelle, in viale Messina tra via Palermo e via Botteghelle, in via Enna, in via Siracusa tra via Alberto Gatto e via Palermo, in via Alberto Gatto tra viale Calabria e via Sbarre Inferiori e in via Botteghelle di fronte l’istituto Larizza, il divieto di transito eccetto autorizzati e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione eccetto autorizzati dalle ore 5 dell’11 settembre alle ore 14 del 23 settembre 2024.

