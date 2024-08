StrettoWeb

E’ iniziato in queste ore a Reggio Calabria il maltempo che in serata porterà pioggia in città. Il vento ha già superato i 70km/h, ma durante i forti temporali attesi in serata e domani si intensificherà ulteriormente.

Intanto arrivano i primi disagi: a causa del maltempo, i voli odierni in partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria per Roma e Bologna hanno subito consistenti ritardi creando problemi ai viaggiatori.

