Maltempo, il forte vento provoca i primi danni a Reggio Calabria: tragedia sfiorata a Santa Caterina | FOTO

Sta iniziando in queste ore a Reggio Calabria il maltempo che si sta avvicinando dalla Sicilia e in serata porterà pioggia anche in città. Da questa mattina già a Punta Pellaro, zona molto ventilata sempre, le raffiche sono aumentate notevolmente tanto da richiedere l’intervento della Guardia Costiera per monitorare la presenza di pericoli ai kiters.

Poco fa una forte raffica di vento nella zona nord della città e precisamente a Santa Caterina, ha fatto volare un gazebo da un terrazzo. Per fortuna però non si registrano danni a persone ma solamente a cose. Poteva, però, essere una strage. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale guidata dal Comandante Zucco per effettuare gli accertamenti del caso. Il vento ha già superato i 70km/h, ma durante i forti temporali attesi in serata e domani si intensificherà ulteriormente. Episodio simile nella centralissima Via Marina, dove un ramo è caduto in strada per fortuna senza provocare gravi conseguenze.

