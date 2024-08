Reggio Calabria, paura a Punta Pellaro: kitesurf alla deriva sorpresi dal maltempo

StrettoWeb

Paura a Punta Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria, dove questa mattina a causa di forti raffiche di vento dovute ai temporali in avvicinamento dalla Sicilia, alcuni kiters sono stati trasportati alla deriva dal vento. Sul posto è immediatamente intervenuta la Guardia Costiera sia via mare che via terra e aria con un elicottero per verificare se a bordo dei kite alla deriva, ci fosse qualcuno o se le vele sono state trascinate dal vento da sole.

