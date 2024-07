Ponte sullo Stretto, Ciucci sui No: “vogliono solo bloccare il progetto, ci sono tanti precedenti ma nessuno ha mai chiesto scusa”

StrettoWeb

Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina Spa, ha illustrato, ha risposto ai microfoni di StrettoWeb alle sollecitazioni sui No Ponte che con tutta una serie di fake news, dalle navi che non passerebbero sotto il Ponte alle fantomatiche stragi di balene e cicogne, se ne inventano una più del diavolo per contestare la grande opera tra Calabria e Sicilia. “Notizie tutte false, considerazioni tutte sbagliate – risponde Ciucci – fatte più o meno coscientemente con un unico obiettivo, quello di bloccare il progetto. Non quello di contribuire, con una critica costruttiva, a migliorare il progetto che per noi sarebbe assolutamente non accettabile, ma addirittura desiderabile. E invece loro vogliono soltanto bloccarlo, perchè? Ci possono essere tanti interessi diversi, tra interessi individuali – penso a qualche proprietario di qualche casa che dobbiamo necessariamente espropriare – ma anche un discorso politico, perchè non possiamo nasconderci che la realizzazione di quest’opera ha assunto purtroppo una valenza politica, quindi l’opposizione a questo governo interpreta qualsiasi fatto in senso contrario al progetto stesso. Ma come dico spesso, la Società Stretto di Messina è una società che fa parte dello Stato. Non siamo una società privata che una mattina s’è alzata e ha deciso di fare il Ponte sullo Stretto di Messina. Noi siamo stati incaricati per legge dalle indicazioni strategiche del Governo, di realizzare l’opera. E quest’opera è stata decisa da un parlamento democraticamente eletto, così come il Governo, quindi a mio avviso in questa fase, il dibattito Ponte sì Ponte no dovrebbe essere superato. Piuttosto, bisognerebbe dire Ponte quando, Ponte come, a quale costo, quindi fate presto e spendete il giusto. Queste, a mio avviso, dovrebbero essere le raccomandazioni“.

“Tante altre grandi opere nella storia d’Italia – ha concluso Ciucci – hanno visto molti contrari, che poi hanno avuto l’effetto di allungare i tempi e di aumentare i costi. Ma poi, una volta completate le opere, l’Autostrada del Sole, l’Alta Velocità Ferroviaria, il MOSE ultimamente, ci siamo accorti che il modo di vivere quotidiano degli italiani è cambiato, e nessuno vorrebbe tornare indietro escludendo queste opere. Ma dove sono i critici di quel tempo? Io non ho visto nessuno che abbia ammesso di avere sbagliato“.

