Ponte sullo Stretto, Ciucci: “capisco gli scettici, nella storia tanti stop voluti dalla politica. Ma adesso ci siamo”

Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina Spa, ha risposto alle domande di StrettoWeb sul Ponte sullo Stretto a margine del G7 di Reggio Calabria in cui ha presentato il progetto definitivo della grande opera ai Ministri del Commercio dei principali Paesi del mondo. Rispetto al diffuso scetticismo sulla realizzazione del Ponte, Ciucci ha detto: “Io capisco l’incertezza e l’incredulità, perchè la storia di questo progetto purtroppo – come molto spesso accade ad altri grandi progetti infrastrutturali in Itali – è una storia lunga, piena di stop and go, determinati spesso da un approccio politico e da un’alternanza di maggioranze ed opposizioni“.

“Io credo – ha proseguito Ciucci – che adesso ci siano alcuni segnali positivi, alcuni fatti, che consentono di dire che siamo in una fase diversa. Uno di questi è la determinazione del Governo tutto, e in prima linea il Ministro Salvini, ma anche l’individuazione di risorse importanti destinate all’operazione, e l’aver ricreato in poco temo la struttura della Società Stretto di Messina adeguata, in grado di gestire il progetto stesso. Abbiamo nei prossimi mesi un ulteriore fatto concreto, perchè di fatti dobbiamo parlare proprio per contenere l’incredulità, che sarà il passaggio al CIPESS e quello dovrà, io spero nella visione di tutti, dimostrare che siamo andati oltre il punto di non ritorno e quindi che siamo in fase realizzativa e costruttiva“. Ciucci ha ribadito l’auspicio che il passaggio al CIPESS arrivi entro la fine dell’anno.

