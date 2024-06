Reggio Calabria, prima estate super per il Ristorante in centro: nuovi piatti e drink, come cambia il menù

StrettoWeb

E’ arrivata l’estate e anche Medinblu ha deciso di buttarsi a capofitto. Il Ristorante dell’Hotel di successo a Reggio Calabria si rinnova e veste ancora una volta i panni di struttura “camaleonte”. Tutto questo grazie al Rooftop Bar, il terrazzo del locale aperto alla città 365 giorni l’anno, quattro stagioni su quattro. L’estate, ovviamente, porta con sé tutt’altro tipo di fascino, anche per la bellezza di gustare un drink o assaggiare un piatto con il panorama del Corso Garibaldi e dello Stretto.

Estate significa freschezza, divertimento, gioia. A maggior ragione per il Ristorante Medinblu, alla sua “prima” stagione estiva dopo l’allargamento della struttura anche a salotto da bere e da mangiare. E pure per questo il locale ha deciso di rinnovarsi, cambiando il menù, aperto appunto alla stagione più bella. Nuovi piatti, nuovi drink, con l’obiettivo di guardare – oltre che a territorialità e contemporaneità – anche alla stagionalità.

I piatti estivi

Per la nuova stagione, Medinblu ha inserito alcuni piatti interessanti tra cui crudi di pesce, tacos di gambero con stracciatella e insalata croccante, fritture di pesce (calamaro, gamberi e triglia), il classico spaghetto alle vongole veraci, la catalana di gambero e il pescato del giorno. Un menù fresco, sfizioso, con piatti tradizionali, leggeri e gustosi, rivisitati per il periodo estivo. Piatti in linea con il periodo, eseguiti e creati dallo Chef Giovanni Chilà.

La nuova linea di aperitivi

Stesso discorso per quanto concerne i cocktail, divisi in Basic, Premium, Superpremium e Twist on Classic, rinnovati anch’essi per la stagione estiva. Una stagione estiva che, ovviamente, non si ferma al cibo e agli aperitivi, ma viene accompagnata dal solito piacevole e accogliente intrattenimento. Tutti i sabato sera è già presente il Dj set, così come non mancherà il live music. La grande novità, invece, è rappresentata dall’apertura straordinaria di domenica sera, con l’orario estivo a partire dalle 18.30.

Contatti

Chiunque volesse informazioni oppure volesse prenotare un aperitivo, una cena o un banchetto, può rivolgersi ai seguenti contatti.

Numero di telefono: 3770809755

Email: info@medinbluloungerestaurant.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/medinblurestaurant

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/medinblu_loungerestaurant

Sito: https://medinbluloungerestaurant.com/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.