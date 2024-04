A Reggio l’Hotel di successo che ora è anche Ristorante, tra cene concerto (con ospiti di lusso) e grandi novità

StrettoWeb

L’Hotel è già un successo. E l’obiettivo, ora, è che lo stesso possa accadere anche per il Ristorante. Sì, perché Medinblu – a Reggio Calabria – raddoppia e rilancia, con un servizio nuovo e affascinante aperto e proposto alla città. Lì, in quel centro, dove la struttura sorge per offrire diverse funzionalità, tutte di qualità. L’idea di Mendiblu è stata quella di emulare Milano, o comunque le grandi città europee, con il Rooftop bar che si affaccia sul Corso Garibaldi e sullo Stretto. L’aperitivo, la cena o il post cena ideale e intrigante da consumare in intimità e con eleganza nel terrazzo quattro stagioni della struttura.

Perché elegante? Perché il Medinblu organizza anche eventi privati e di rilevanza culturale, con cene-concerto e ospiti illustri, ma anche Dj set e music live. Tra gli ospiti passati di recente dal Medinblu, possiamo citare il tastierista di Amy Winehouse, Xantonè Blacq, ma anche Michael Supnick, Roberto Gatto, Paul Vertigo, Chico Pinheiro. Tutti artisti che si sono esibiti in serate di lusso, accompagnando gli aperitivi e le cene eleganti del Rooftop.

Ma c’è una novità. Il Ristorante Medinblu, finora aperto a cena (a pranzo solo su richiesta) 6 giorni su 7, ha deciso di accontentare i clienti anche la domenica, aprendo a pranzo. E sfruttando, tra l’altro, l’arrivo della bella stagione. A proposito di questo, la Primavera è sinonimo di banchetti, quindi Comunioni, Battesimi, Cresime e non solo. Medinblu può ospitare, nella sua accogliente sala, anche eventi di questo genere. Così come tanti altri eventi privati e pure eventi aziendali.

Il menù

Il menù di Medinblu è stagionale, la cucina è contemporanea e guarda anche alla territorialità. La varietà dell’offerta culinaria cambia con le stagioni, è in continua evoluzione nonché pronta sempre a nuove sorprese. Ricette tradizionali, prodotti locali, antichi e nuovi sapori sono ricercati con cura dallo Chef Giovanni Chilà, per dar vita a piatti capaci di esprimere la storia e l’identità del territorio e per far conoscere agli ospiti le tradizioni raccontate attraverso i piatti ed il patrimonio culturale della regione, partendo da tutto ciò che offre la nostra terra.

L’ospite potrà inoltrarsi su un sentiero territoriale, che lo farà viaggiare alla scoperta della Calabria attraverso lo Stocco di Mammola, il Bergamotto, la Cipolla di Tropea, il Maialino nero, accompagnando il tutto con un Cirò o con un Palizzi o ancora con un Pecorello. Territorialità non solo per le cene ma anche per gli aperitivi, contraddistinti da una linea diversa da come si conosce a Reggio Calabria, più elegante. La varietà di cocktail, soprattutto per il post cena, sfrutta le mani di Stefano Managò, barman di esperienza internazionale. I suoi drink sono realizzati con distillati e liquori 100% calabresi.

Contatti

Chiunque volesse informazioni oppure volesse prenotare un aperitivo, una cena o un banchetto, può rivolgersi ai seguenti contatti.

Numero di telefono: 3770809755

Email: info@medinbluloungerestaurant.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/medinblurestaurant

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/medinblu_loungerestaurant

Sito: https://medinbluloungerestaurant.com/

