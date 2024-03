Reggio Calabria come Milano, una novità assoluta arriva in città: ecco il Rooftop, l’aperitivo o la cena elegante

StrettoWeb

Un aperitivo, o una cena, in totale relax. In intimità, con eleganza, col sottofondo di una musica soft. E in pieno centro. Dove siamo? Al Medinblu, Reggio Calabria. L’Hotel raddoppia e offre ora la possibilità di poter gustare un aperitivo o una cena all’interno della struttura, che si apre a tutta la cittadinanza, e non solo ai clienti che alloggiano. Però… c’è un “però”. Una novità. Assoluta. Una di quelle che ti fa esclamare: “wow!”. Reggio Calabria, infatti, emula Milano e non solo. Anche sullo Stretto, come nelle grandi città, arriva il Rooftop bar. Il Medinblu, infatti, garantisce questa forma nuova di consumazione di aperitivi e cene, questa forma nuova di food e beverage. Nuova per la città, appunto, ma già esistenze in altri posti d’Italia e sicuramente vincente. Il Medinblu diventa salotto elegante da bere… e da mangiare.

Cosa è il Rooftop bar

Il Rooftop, letteralmente “tetto”, è una nuova concezione della ristorazione che permette a chi ne usufruisce di gustarsi un bel drink, o un primo piatto, esattamente dal “tetto”, in gergo. Più elegantemente, dalla terrazza. Un luogo che diventa intimo ed elegante, nel piano alto del locale e con il panorama mozzafiato in basso.

Una pratica ormai diffusa nelle grandi città europee e mondiali. Che a Reggio Calabria non era ancora arrivata ma che sbarca (e sbanca) grazie al Medinblu. La struttura, che ha deciso di ampliarsi con il food, si apre alla città e concede il bis (in tutti i sensi) offrendo il servizio dalle 17 in poi (a pranzo solo su richiesta). Quindi, appunto, aperitivo e/o cena, ma anche post cena. Perché quello che è il luogo per il cibo, si trasforma poi in locale elegante per un cocktail con gli amici, da sorseggiare volgendo lo sguardo al Corso Garibaldi o allo Stretto, sullo sfondo.

Tutto questo, 365 giorni l’anno, 4 stagioni su 4. Sì, perché il sistema Rooftop è anche possibile grazie a una speciale pergotenda che permette ai clienti di poter consumare al chiuso, nella stagione invernale o in caso di pioggia, ma anche all’aperto, in estate, quando la pergotenda viene chiusa e l’ambiente diventa ampio e aperto. Una grande e innovativa idea che è già un successo, in città, anche per la grande novità.

L’offerta Food&Beverage e le “cene-concerto”

Una serie di cocktail nuovi, sfruttando le risorse territoriali, i profumi della città, con una linea personalizzata di drink grazie a un ottimo miscelatore. Anche la cucina è in evoluzione e sfrutta la stagionalità dei prodotti: l’obiettivo è il prodotto locale, fresco, personalizzato e rivisitato, con materie prime di qualità che esaltano soprattutto il rapporto con il mare e con il blu (non per niente Medinblu). Il nome, gli interni, lo sguardo sullo Stretto, tutto gioca a favore del legame con il mare e per questo l’offerta è soprattutto sul pesce fresco, locale e prelibato. La novità è anche negli aperitivi, diversi rispetto a come li conosciamo e abbastanza raffinati, con gli antipasti presenti nella cena che vengono serviti in versione mignon.

Ma Medinblu non è solo drink e cibo, non è solo tutto quanto raccontato su, ma è anche attività collaterali, eventi privati e culturali, mostre e cene-concerti. Inoltre, il rooftop si apre alla città anche per banchetti e cerimonie: compleanni, battesimi, comunioni. L’area è aperta a cena, ma su richiesta è possibile prenotare anche per pranzo.

Contatti

Chiunque volesse informazioni oppure volesse prenotare un aperitivo, una cena o un banchetto, può rivolgersi ai seguenti contatti.

Numero di telefono: 3770809755

Email: info@medinbluloungerestaurant.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/medinblurestaurant

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/medinblu_loungerestaurant

Sito: https://medinbluloungerestaurant.com/

