“Educare alle differenze per una comunità inclusiva”: premiati gli alunni dell’IC Radice Alighieri di Catona

Importante riconoscimento per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona che hanno partecipato al concorso organizzato dall’associazione “Nuova solidarietà”, per ricordare la figura di Pasquale Marciano. Il concorso, rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e delle tre classi della

secondaria di primo grado, è giunto alla 13 edizione. Tema per l’anno scolastico 2023/2024 è stato: “Educare alle differenze per una

comunità inclusiva”. Il concorso ha avuto la finalità di sensibilizzare le alunne e gli alunni sul tema del “Fare comunità”, riflettendo sulla necessità di creare un ambiente inclusivo in cui tutte le diversità siano valorizzate, per dare a tutti pari opportunità di crescita in un sistema equo e coeso in grado di prendersi cura di tutti i cittadini.

Gli alunni dell’IC “Radice Alighieri”, guidati dalle referenti del concorso Prof.sse Maria Josè Azzarà, Maria Rita Foti e le insegnanti Francesca Giunta e Maria Loddo, hanno partecipato con elaborati scritti, disegni o presentazioni multimediali, attraverso cui

hanno espresso riflessioni legate all’idea di una comunità solidale, interculturale e sostenibile.

Molti gli elaborati presentati, sia di gruppo, sia individuali, che sono stati valutati da una commissione composta dalle professoresse: Franca Catalano Musolino, Raffaella Rizzo, Ofelia Musolino, dal Prof. Salvatore Chiricosta, dal Presidente di Nuova Solidarietà, Dott. Fortunato Scopelliti e dalla referente della stessa associazione,

Rosa Scopelliti.

I premiati sono stati i seguenti:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1° sezione poesia

REBECCA SERRANO’ – DAOUD SAFA’ CLASSE IB; Ex aequo : VINCENZA NICOLETTI- MARTIN

PISTONE CLASSE IB

1° sezione disegno

CLASSE I D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1° sezione testi

ANITA NICOLE MALL LAL CLASSE IIID

SCUOLA PRIMARIA

1° SEZIONE POESIA

ANNA MINNITI CLASSE V A CATONA CENTRO

1° sezione disegno

CLASSE V SEZ A PLESSO SALICE

1° sezione testi

CLASSE V SEZ. A Villa San Giuseppe

MENZIONI DI MERITO

CLASSE III SEZ. A CATONA CENTRO

CLASSE IV SEZ A PLESSO SALICE

A tutti gli allievi che hanno partecipato è stato conferito dalla commissione, un attestato di merito per l’impegno solidale e comunitario dimostrato. Alla fine della manifestazione gli alunni della classe 3 A della scuola primaria hanno salutato tutti i partecipanti con un brano musicale dal titolo “Un amico è così”. Soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone.

