Reggio Calabria, il nuovo Tempietto prende forma: area verde, sole e sport. Tutte le FOTO

L’area del Tempietto rinnovata è pronta a prendere forma a Reggio Calabria. Una zona nostalgica e identificativa, in città, ma negli ultimi tempi abbandonata a se stessa, purtroppo tante altre da nord a sud. Ma i lavori recenti, adesso, l’hanno rimessa a nuovo. Aree verdi, sportive e poi le immagini in una splendida giornata di sole.

A immortalarle il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che le ha postate sui social scrivendo: “Il tempietto è uno dei nostri luoghi del cuore. Aveva bisogno di cura e attenzione, ma soprattutto bisognava scegliere ‘cosa sarebbe stato da grande’… Adesso sta per diventare uno spazio verde, per lo sport, per l’arte, per la cultura, per stare insieme. I lavori procedono, mentre c’è sempre un gran sole a sorprenderci”.

