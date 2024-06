Reggio Calabria, “GOM condannato a risarcimento danni, dovrà pagare 20 mila euro a infermiere”

StrettoWeb

“Il G.O.M. (Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria) è stato condannato al risarcimento danni per demansionamento per mancanza di O.S.S. Lo ha stabilito il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza N° 629/2024 del 02 Maggio 2024. Gli infermieri ricorrenti, difesi dall’Avvocato Paola Lemma della FIALS di Reggio Calabria, erano stato impiegati in mansioni di competenza degli OSS, causa la mancanza degli stessi. La sentenza ha condannato il GOM a pagare circa 20.000 euro ad infermiere“. Lo rende noto il Segretario Prov.le FIALS di Reggio Calabria Dott. Bruno Ferraro il quale rimarca come la FIALS sia in prima linea nella difesa degli Infermieri.

“Inoltre l’Azienda Ospedaliera GOM di RC è stata condannata alle spese legali. Il rispetto delle mansioni è fondamentale nel Pubblico Impiego così come è fondamentale per la FIALS rivedere i parametri per i fabbisogni per dotare gli Ospedali e il territorio delle risorse necessarie, altamente specializzate, di cui hanno bisogno”, si legge ancora nella nota.

“Le competenze avanzate, la governance infermieristica non collimano, nell’interesse del paziente – utente, con il sistematico demansionamento degli infermieri da parte delle Aziende, a cui si somma la carenza di personale nonché la pochezza della retribuzione, conclude il Segretario Territoriale e Regionale FIALS della Calabria”, conclude Ferraro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.